Denuncian que aulas de clases en Las Compuertas del sur del Atlántico parecen "galpones"

Después de la tragedia del sur del Atlántico , los estudiantes de Las Compuertas, en Manatí, debieron recibir sus clases en carpas hasta el 2016, cuando los acomodaron en aulas provisionales mientras les construían un megacolegio. Seis años después, la gran obra no está lista y los salones temporales ya parecen “galpones”, como denuncian los padres de familia.

Luis Alfredo Crespo, en representación de los padres de familia, aseguró que los 260 estudiantes matriculados no empezarán clases este 2022 bajo estas condiciones.

Publicidad

"Esto no es un colegio para niños, no es un colegio para los docentes. Esto es un colegio para pollos y puercos, y nosotros no somos animales", sentenció.

La obra del megacolegio se adjudicó en enero de 2019 y, aunque debía ser entregada en noviembre de ese mismo año, los trabajos se extendieron y luego quedaron paralizados durante la pandemia.

Publicidad

Ahora, cuando resta un 20% de las obras, la parálisis continúa por una cesión del contrato y preocupa que, por falta de condiciones para clases presenciales, aumente la deserción escolar que ya se ha visto por la pandemia.

"Durante la pandemia tuvimos un grave problema de deserción escolar, porque muchos niños no podían acceder a las clases por medios tecnológicos, y esto se puede mitigar a través de la presencialidad, pero esto tampoco es posible porque obviamente no se cuentan con las condiciones", criticó Alejandro Machacón, concejal de Manatí.

Publicidad

La Secretaría de Planeación de Manatí aseguró que el contrato para la construcción del megacolegio está suspendido porque, según les informó Fondo Adaptación, el contratista no tiene cómo terminar la obra y por eso va a ceder dicha contratación.

Aulas de clases en Las Compuertas. Cortesía

Publicidad



Preocupación en Barranquilla

Cinco días faltan para el regreso a clases en la capital del Atlántico y, de acuerdo con la Asociación de Educadores de Barranquilla, Adeba, por lo menos cinco instituciones ubicadas en sectores vulnerables del sur de la ciudad no han recibido inversiones en materia de infraestructura para que cerca de 5.000 niños y jóvenes que cursan allí sus estudios de primaria y bachillerato puedan regresar a las aulas de manera biosegura.

José Ignacio Jiménez, directivo de Adeba, aseguró que los salones de clases están deteriorados y, además, son estrechos y con muy poca ventilación, lo que sería un riesgo en medio de la pandemia.

Publicidad

"La doctora Bibiana Rincón (secretaria de Educación del Distrito) nos ha dicho que el problema con estas escuelas es que no necesitan reparación, sino construirlas de nuevo y no hay recursos, pero entonces le hacemos un llamado al Concejo para que, así como aprobó un billón de pesos para la siembra de árboles, se hagan unas asignaciones con vigencias futuras para darles solución de fondo a estas instituciones educativas", afirmó.

Escuche más noticias: