"Dignidad y gallardía de Alexis Mendoza": editorial de Ley del Montes julio 21

“No ha presentado una renuncia oficial, simplemente me entero por las noticias”, declaró Fuad Char, mayor accionista del Junior, al llegar a la sede de entrenamiento del equipo en Sabanilla, luego de conocer a través de los medios de comunicación de la renuncia del director técnico, Alexis Mendoza.

Pero así como Char se enteró por los medios de comunicación que Mendoza no va más con el equipo, el propio Mendoza se había enterado por los medios de comunicación que Char no lo quería más en el equipo. Esa es la verdad. La visita de Char a la sede deportiva del Junior, donde esperaba encontrarse con Mendoza para ver si lo podía convencer, estaba de más. Puro teatro. Show para la galería. Divertimento para los hinchas.

Char no debió utilizar a los medios de comunicación de la ciudad para enviarle mensajes desobligantes a Mendoza. No tenía necesidad. Le bastaba con llamarlo y decirle lo que no estaba conforme con el equipo ni con su manejo. Si utilizó a los medios para enviarle mensajes a Mendoza, mal hace en quejarse de que Mendoza le responda de la misma manera. Inclusive, fue mucho más educado Mendoza, porque lo único que dijo fue que entre ellos se había perdido “el respeto y la dignidad”.

Los medios de comunicación son armas de doble filo. Y como sucede con todas las armas, no todos saben usarlas. La falta de tacto del dueño del Junior -o su inexperiencia a la hora de dar declaraciones- le jugó una mala pasada. Pisó la cáscara y resbaló. Habló de más y fue imprudente en sus afirmaciones, no solo sobre Alexis Mendoza, sino sobre la propia afición, que ama al equipo y llora sus desgracias.

Por eso los hinchas también están dolidos con Char. Y es que hay que vivir en Barranquilla para saber lo que significa el Junior para los barranquilleros. Junior no es un equipo de fútbol: es un sentimiento. Y como todo sentimiento es difícil de explicar y mucho menos de entender. Char debe saberlo mejor que nadie.

Así que no es hora de señalar al mensajero por haber llevado el mensaje. Los medios de comunicación cumplen con su función de informar. Y los periodistas también cumplen la suya cuando preguntan lo que creen pertinente. La crisis del Junior, por cuenta de la renuncia de Alexis Mendoza, no es culpa de los medios de comunicación, ni de los periodistas. Ellos llevaron un mensaje de Char que Mendoza respondió con dignidad y gallardía. No era para menos.