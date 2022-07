‘Digno Palomino’ : ¿organizador de fiestas en Barranquilla desde una cárcel en Venezuela?

Una celebración en el barrio Barlovento de Barranquilla reveló como ‘ Digno Palomino ’ , uno de los hombres más fuertes de la banda criminal Los Costeños, busca continuar al mando de la organización, teniendo injerencias en la capital del Atlántico, desde Venezuela, dónde se encuentra recluido en un centro carcelario hace más de dos años.

Palomino, quien es el responsable de un alto número de homicidios en Barranquilla y su área metropolitana, llamó a unos policías a pedirles que no cancelaran una fiesta que había convocado en el suroriente de la ciudad para unas 1.500 personas y cuya boletería vendió a través del internet.

Publicidad

Según se conoció, el hombre consideraba que esta era una manera de trabajar por su comunidad, sin imaginar que al lado de los agentes se encontraba el comandante de la Policía de Barranquilla, general Luis Carlos Hernández, quien los obligó a colgar la llamada y a desmontar la fiesta.

En la llamada Palomino les sugiere a los uniformados "que no sean un tropiezo para él", ya que las autoridades en ese momento requerían a los organizadores de la fiesta en el barrio Barlovento, a la altura del sector conocido como la 'Isla de la Fantasía'.

“Yo ahora mismo quiero hacer una nueva vida, porque yo sé que he cometido mis errores, pues no soy perfecto. Estuve en los más buscados y sé que ofrecían hasta $50 millones por mi. Ahora quiero empezar un nuevo camino y me encuentro con un tropiezo que son ustedes”, señaló Palomino en la llamada.

A su vez, y ante el silencio del uniformado de la Policía, aseguraba lo siguiente:

Publicidad

“¿Qué estoy haciendo malo? Yo estoy del lado de ustedes. Cualquier necesidad económica que tengan me la cuentan y yo los ayudo, pero, déjenme hacer cosas por mi comunidad, por mi barrio, por mi gente”, puntualizó.

Sumado a ello, se conoció que en estas fiestas estarían presentándose picos importantes de la ciudad, y que allí se estarían reuniendo miembros de Los Costeños para organizar planes delictivos relacionados con homicidio y extorsión.

Publicidad

Por su parte, el general Luis Carlos Hernández aseguró que el caso, registrado hace unas semanas, los ha llevado a intensificar brigadas de seguridad en los barrios del sur de Barranquilla, y así evitar la intervención de estos cabecillas tras las rejas, quienes a través de llamadas y mensajes intimidatorios, buscan robarse la tranquilidad de las comunidades.

Escuche La Caja de los Comics: