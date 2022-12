Dramático relato de trabajadora sexual presuntamente violada por dos policías

En la casa de una amiga en el municipio de Sabanalarga-Atlántico y saliendo de una crisis de nervios, luego de ser violada, según ella, por dos agentes de la policía, una ciudadana venezolana rompió su silencio y le contó a BLU Radio cómo fue ultrajada por los uniformados.

El testimonio de esta trabajadora sexual de 29 años de edad es contundente, aseguró que dos policías del Atlántico la ultrajaron, la intimidaron y abusaron de ella, amenazándola con deportarla si no aceptaba las pretensiones sexuales de los uniformados.

“Tú sabes que como eres venezolana hay que deportarte, el oficial me lanza hacia el lado del monte y me obliga a que me baje los pantalones”, contó la mujer.

Recordemos que el hecho se registró en un retén de control de la policía en Sabanalarga cuando la mujer iba a bordo de una motocicleta y los uniformados colocaron un comparendo al conductor. Luego del abuso rompieron el documento de la multa, los dejaron ir, pero antes expresaron lo siguiente.

“El oficial rompe la multa y se la lanza encima a mi acompañante y le dijo, no tranquilo, ya tu mujer pagó por ti”, expresó la mujer.

La Fiscalía ya abrió la investigación desde el punto de vista penal, mientras que los uniformados de manera simultánea enfrentan un proceso disciplinario.

