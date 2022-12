Duro castigo a piloto del Moto2 que pudo causar grave accidente a su rival

El italiano Romano Fenati (Kalex), suspendido para las dos próximas carreras de Moto2 luego de una acción temeraria el domingo durante el Gran Premio de San Marino de Moto2, fue despedido por su escudería, anunció el equipo este lunes.

Las imágenes del gesto de Fenati, de 22 años, -accionando el freno de mano de la moto de Stefano Manzi en plena recta- dieron la vuelta al mundo a través de internet y por televisión.

Publicidad

El piloto presentó sus disculpas este lunes "al mundo del deporte" en un comunicado en el que explica que respondió "a una provocación".

"Esta mañana, con la mente despejada, tengo la impresión de salir de una pesadilla", escribe Fenati. "Realicé un gesto vergonzoso y no me comporté como un hombre. Un hombre habría terminado la carrera (sin hacer ese gesto) y se habría dirigido a la dirección de la carrera para que se hiciese justicia por el incidente precedente", añadió el piloto.

"No debí haber respondido a una provocación", explicó Fenati. "Se ha dado una imagen horrible de mí y de mi deporte. Yo no soy así y la gente que me conoce lo sabe", indicó Fenati.

"No sé cómo logré no irme al suelo", reaccionó por su parte Manzi. "Es difícil perdonar un gesto así, cuando un piloto intenta matar a un rival a 200 kilómetros por hora", explicó.

Publicidad

Vea aquí: Youtuber cucuteña murió en accidente de tránsito

Unas vueltas antes, los dos pilotos se tocaron cuando Manzi adelantó a Fenati por dentro, lo que provocó que ambos se salieran de la pista, aunque sin ir al suelo y pudiendo reempreder la carrera.

Publicidad

Manzi fue sancionado por ello con seis puestos de retraso en la parrilla de salida del próximo Gran Premio, en Aragón.

Su contrato está terminado "debido a su comportamiento antideportivo, peligroso y dañino", explicó el equipo Marinelli Snipers Team.

"Este acto irresponsable puso en peligro la vida de otro motorista y ninguna disculpa puede ser suficiente", añade la escudería italiana.

La escudería y sus patrocinadores extendieron asimismo "sus disculpas a todos los aficionados al Campeonato del Mundo de Motociclismo".

Publicidad

Fenati, que puede recurrir su suspensión, ocupa actualmente el puesto 19º de la clasificación de Moto2 con 14 puntos en su haber.

El piloto de Ascoli Piceno ya había recibido una sanción disciplinaria en la temporada de 2016, cuando corría en Moto3, por el equipo Sky Racing Team VR46, propiedad de Valentino Rossi. "Lo siento porque teníamos muchas esperanzas puestas en Romano, pero no hemos sabido llevarlo", explicó Rossi en aquel entonces.



Publicidad