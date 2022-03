"El fútbol nos hace olvidar situaciones adversas": Luis Cassiani, Selección Colombia de amputados

Solo siete meses después de haber perdido su pierna izquierda en un accidente de tránsito, y sin haber recibido una sola terapia de rehabilitación, Luis Cassiani Cabrera se sumó a un partido callejero y demostró ante sus amigos del barrio Villate que aún poseía las habilidades por las que siempre se destacó en el fútbol barranquillero.

"En la carretera estaban los pelaos jugando con un balón y me emocioné tanto, que hice una jugada y la gente gritó y aplaudió. Me dijeron que mi talento estaba intacto, entonces eso fue una motivación y aquí vamos, no ha sido fácil, pero de verdad que amerita todo el sacrificio que le hemos puesto y sé que el deporte nos va retribuir todo el esfuerzo", expresó el joven de 27 años.

Publicidad

Cassiani tenía 16 años cuando fue amputado, apenas empezaba su trayectoria futbolística en la Liga Élite, así que abandonar las canchas nunca fue una opción. Al contrario, convocó a personas que como él habían perdido alguno de sus miembros y empezó a crear un club de fútbol que hoy, 11 años más tarde, se ha convertido en la Selección Colombia de amputados.

"Mis compañeros han creído en este soñador y, gracias a Dios, ya hemos estado en mundiales y otros torneos internacionales, como la Copa América y esta eliminatoria que vamos a jugar aquí mismo en Colombia, en el departamento del Atlántico", destacó.

"Es un sueño hecho realidad y de esta forma vamos a seguir motivando a muchas personas, enseñándoles con nuestro ejemplo que sí es posible, que cuando uno se enfoca y le da prioridad a los sueños, estos sí se cumplen", agregó el joven, quien también se ha formado como tecnólogo en gestión empresarial.

Lea también:

Publicidad



De la Selección Colombia de amputados hacen parte víctimas del conflicto armado, de accidentes de tránsito y de otras circunstancias, incluso fortuitas, de las que han sabido salir adelante con su pasión por el fútbol.

"Siempre les digo a mis compañeros que individuales somos una gota de agua, pero unidos hacemos una ola y hay que trabajar así, como una ola, para alcanzar los objetivos. Hay muchas expectativas, muchos jóvenes recursivos aquí y preparados para conseguir un trabajo digno y hacer parte de la inclusión", sostuvo.

Publicidad

Con este ímpetu, la Selección Colombia espera alzarse campeona en el Sudamericano de Fútbol de Amputados que inicia este miércoles en Salgar, Atlántico, donde además se disputarán cuatro puestos para el Mundial en Turquía.

Escuche más noticias: