El lío no es si pagamos o no, sino quién es responsable: Iglesia Pentecostal sobre caso Fundación

El pastor Álvaro Torres, presidente de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia (IPUC), habló en Mañanas BLU sobre el fallo del Tribunal Administrativo del Magdalena que condenó a congregación religiosa a pagar una indemnización de 25.000 millones de pesos a los familiares de los 33 niños que murieron quemados en un bus de servicio público, el 18 de mayo del 2014 en Fundación, Magdalena.

"El problema no es si vamos a pagar o no, sino determinar quién es responsable. El problema de una iglesia no es aceptar si tiene quedar un dinero o no, sino saber que no fuimos negligentes o imprudentes o que fuimos responsables de la muerte de un montón de niños, que nos duelen en toda el alma”, indicó Torres.

“La iglesia asistió en su momento a las familias y nos costó más de 1.000 millones de pesos. Sensibilidad nunca nos ha faltado. El tema del dinero es secundario. No tenemos ese dinero, pero cuando uno sabe que es responsable, haría lo que sea por buscar cómo pagar", agregó.

Torres anunció que la IPUC apelará el fallo y sostuvo que la congregación nunca contrató al conductor que propició la tragedia. "Ese bus ni siquiera salió de la iglesia", aseguró.

Escuche al pastor Álvaro Torres en Mañanas BLU: