El misterio que rodea el asesinato del director de Medicina Legal Norte

Los interrogantes detrás del asesinato de Eduardo Pinto Viloria, exdirector de Medicina Legal Norte, empiezan a tener respuesta en medio de las revelaciones que arroja la investigación realizada por un equipo élite que fue designado para el caso.

A mes y medio de haber sido Pinto ultimado en su vivienda, ubicada en el barrio Sevillar de Barranquilla, fueron ordenadas las capturas de Miguel Ángel González, Jesús Antonio Gutiérrez y Johan Enrique Beltrán Ulloque, siendo este último el conductor de confianza de la familia que movilizaba a la esposa de la víctima en el vehículo que presuntamente fue interceptado por delincuentes que, según su versión, lo obligaron a dirigirse hasta la casa donde fue asesinado el funcionario.

Los tres fueron aprehendidos por delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y porte ilegal de armas y municiones. Precisamente, en medio de las audiencias de imputación de cargos, fueron revelados detalles que le dieron un vuelco a esta historia en el que figuran posibles motivos pasionales y presuntos intereses por cobrar un seguro de vida.

Inicialmente, la versión que se conoció sobre los hechos era que Dayana Jassir, viuda de Pinto, salió de su casa a las 3 de la mañana el 4 de mayo para viajar a La Guajira, a bordo del vehículo particular de Johan Enrique Beltrán, quien solía prestar este servicio de transporte a la pareja. Ambos declararon ante las autoridades que durante el recorrido fueron interceptados por un taxi del que descendieron dos hombres armados que los sometieron a regresar a la vivienda en la que vivía la familia Pinto Jassir.

Relataron que, al llegar a la casa, los desconocidos sujetos obligaron a la mujer a que llamara a su esposo a pedirle que le abriera la puerta con el pretexto de que había olvidado algunos elementos. La mujer aseguró a los investigadores que los hombres armados la amarraron y amordazaron. Que la dejaron en el primer piso de la vivienda y que a su esposo lo tomaron y lo obligaron a entregar varios celulares, computadores y una suma de dinero. Que fue conducido al segundo piso de la casa y que allí recibió varios impactos de bala que acabaron con su vida.

Sospechas

Pero esta versión, para el general Londoño, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, resultó “extraña” desde el primer momento en que la conoció. Si bien reconoció que lo ocurrido coincidía con un asalto, prefirió señalar que para el caso no manejaba una sino varias hipótesis. “Lo que primero tenemos es lo que manifiesta la esposa, son sus declaraciones. Es su vivencia. Nosotros con los investigadores analizaremos todo en conjunto”, indicó el general el mismo día de los hechos.

Pocos días después de la muerte de Pinto, fue determinado en el informe de necropsia que la víctima recibió los disparos por la espalda, mientras estaba amordazado y recostado contra el borde de una cama. Luego de esto, solo el silencio rodeó el caso que volvió a generar noticia el pasado 23 de junio con la captura de Beltrán, González y Gutiérrez, cuando señalaron al conductor como el autor intelectual del homicidio del entonces director.

Al día siguiente fueron dados a conocer detalles sobre las circunstancias que rodearon el asesinato, para lo que fue clave el testimonio entregado por Gutiérrez, uno de los delincuentes que participó en el caso, quien dijo que fue contratado por el conductor de la familia para que asesinaran al galeno. Un servicio por el que cobró $3 millones de pesos y por el que le quedaron debiendo $100 mil pesos.

La primera contrariedad en las versiones fue puesta en evidencia por el fiscal Carlos Newball, designado para el caso. Este señaló que unas cámaras de seguridad ubicadas en la carrera 6 con Cordialidad registraron que no existió como tal una interceptación en la vía. Al mostrar el video explicó que el taxi y el vehículo particular descendieron juntos de velocidad hasta parquear en un sitio. Y que una vez allí, se bajaron dos hombres armados del taxi y se subieron al vehículo en el que iba Jassir, sin mostrar signos de violencia o amedrentamiento contra estos.

Además, reveló que en los registros del teléfono del conductor Beltrán había varias llamadas a un número que correspondía al de uno de los implicados en la investigación. El fiscal también contó, a partir del testimonio entregado por Gutiérrez, que “la señora esposa del señor muerto” no mostró “ninguna reacción a nosotros” cuando se subieron al vehículo para regresar a la casa. Versión que es contraria a lo manifestado el día de los hechos por Jassir.

Entre la culpa y la negación

Ante las pruebas citadas en la audiencia, tanto González como Gutiérrez se allanaron a los cargos y pidieron perdón a la familia. En el caso de Beltrán, este aseguró que todo era un plan para involucrarlo a él y a la esposa de Pinto, por lo que no aceptó los cargos ese mismo día.

Sin embargo, el lunes 27 de junio, minutos antes de ser realizada la audiencia de imputación de medida de aseguramiento contra los primeros involucrados, fue capturada Dayana Jassir por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir en condición de coautoría impropia, lo que la ubica como presunta coautora del homicidio de quien era su esposo.

Al respecto, el juez Ricardo Méndez señaló que uno de los posibles móviles del homicidio obedecía a temas “pasionales”, por una relación entre el conductor y la esposa del exdirector de Medicina Legal. Incluso, el fiscal (e) de Nación, Jorge Perdomo, aseguró desde Bogotá que entre las posibles versiones revisan un presunto interés por cobrar un seguro de vida.

Finalmente, Beltrán se allanó a los cargos y confesó en la audiencia que sí tuvo una relación sentimental con Jassir. Pidió disculpas a la familia y dijo que él había sido utilizado. “La relación con Dayana nace porque el esposo sufría de disfunción eréctil y por la falta de afecto fue que nació la relación. La idea de matar a Eduardo nació de Dayana, ella dijo que no quería seguir con él, que no quería estar más con él, y me dijo que buscara la forma de matarlo”, indicó Beltrán Ulloque durante la audiencia.

Pero Dayana lo contrarió. Señaló, a través de su abogado, que el conductor estaba obsesionado con ella y que por eso quería matar a Pinto. Que además ella no tenía interés en cobrar un seguro de vida porque está próxima a recibir una herencia.

A este relato se sumó el testimonio del padre del conductor, Enrique Beltrán, quien dijo que le tomó por sorpresa lo dicho por Jassir. "Pero, ¿eso cómo es posible? ¿dónde consiguió la plata mi hijo? Él es culpable hasta cierto punto. Es una relación sentimental loca la de esa mujer con mi hijo", manifestó el angustiado padre.

Sin embargo, Jassir se mantiene en su posición y prefirió no aceptar los cargos que le imputan. Ella insiste en que es víctima de este proceso, aunque sí admitió que tuvo una relación sentimental con el conductor.

De acuerdo con las autoridades, hay pendientes otras capturas, entre las que podría estar involucrado un familiar de Dayana Jassir.