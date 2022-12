El uso responsable de las redes sociales: editorial de Ley del Montes

Las redes sociales se han convertido en una de las herramientas de comunicación más poderosas en los tiempos que corren. Cada día ganan más espacio y son más influyentes. Nadie puede mantenerse al margen de su creciente poder. Un trino en Twitter resulta más demoledor que un Editorial de un periódico o un llamativo titular de una revista. Las redes sociales tienen hoy la capacidad de destruir honras y acabar con un buen nombre en un santiamén.

Por esa razón deben ser manejadas de forma inteligente. Las redes sociales no pueden comportarse como alcantarillas que reciben toda la suciedad que los medios tradicionales no publican, precisamente por no cumplir con las exigencias mínimas para darlas a conocer, entre ellas el apego a la verdad y el buen uso del lenguaje.

El principio de responsabilidad por lo que se publica –que rige para los medios de comunicación tradicionales- debe regir también para quienes –desde las redes sociales- de forma irresponsable, altanera y alevosa van endilgando injurias y epítetos a quienes han tenido la osadía de pensar diferente.

Mis asiduos lectores y oyentes saben muy bien que siempre promuevo el debate, la discusión y la sana controversia con altura y argumentos. Hay quienes están de acuerdo con mis pensamientos y quienes no los comparten. De eso se trata. Lo único que pido en ambos casos es que los comentarios que surjan de mis opiniones y análisis sean expuestos de manera responsable y sin ofensas.

A quienes se valen de groserías para pretender descalificarme solo les diré que jamás responderé. Quiero tener la libertad de –así como escojo muy bien a mis amigos- también poder escoger a mis interlocutores. Pierden el tiempo quienes me agreden verbalmente, se valen de mentiras o ponen en boca mía lo que jamás he dicho o escrito, sencillamente porque jamás dedicaré un minuto de mi vida a responderles. Les pienso ganar por cansancio.

Yo respondo por lo que escribo. Lo que no puedo hacer es responder por lo que escriben los demás –bien o mal- sobre mis escritos. Cada quien debe asumir la responsabilidad por lo que afirma. Algunas veces reproduzco comentarios en mis redes sociales –no porque esté de acuerdo con ellos- sino porque deseo compartir con los demás esas ideas, o porque me parece que ellas pueden generar un buen debate.

De manera que -por favor- no pongan en boca mía lo que no he dicho. Punto. Tómense el tiempo de leer bien tanto mis textos como los comentarios de terceros y sepan diferenciar unos de otros. El uso responsable de las redes sociales exige mucho respeto y una buena dosis de prudencia.