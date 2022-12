El video que publicó el papa sobre Colombia que despertó emociones en redes

Luego de la visita del papa Francisco a nuestro país, el sumo pontífice ha hablado en varias ocasiones de lo que fueron esos días que pasó con el pueblo colombiano y lo que más le impactó del país.

Esta vez, el santo padre a través de su cuenta de Instagram publicó un emotivo video sobre Colombia en el que se observó su paso por varias ciudades de nuestro país acompañado del siguiente mensaje:

“Queridos hermanos colombianos, muchas gracias. He conocido a tantas personas que me han tocado el corazón. Ustedes me han hecho mucho bien”.

La grabación fue subida a su cuenta de Instagram este viernes y ya tiene más de 200 mil reproducciones.

Disfrute aquí del video:

