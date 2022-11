En paro indefinido permanecen especialistas del Hospital Niño Jesús luego de que les adeuden 11 meses de salario.

La situación generó caos entre los pacientes que llegaron a sus citas programadas, muchos de ellos, provenientes de otros municipios del departamento.

Este martes es el primer día de protestas por lo que se dejaron de atender alrededor de 200 pacientes y se cancelaron unas 60 cirugías, según indicó el presidente de Anthoc, Luis Marino González quien afirmó que los profesionales de la salud exigen el pago de 11 meses de salario tras el incumplimiento de lo pactado con el gerente del hospital.

“Los especialistas que atienden consulta externa suspendieron actividades, eso hubo un caos porque vino personal de los diferentes municipios y no los pudieron atender y decidieron que no levantarán el paro hasta que no les canceles al menos, parte de su sueldo”, aseguró González.

Por el paro se suspendieron los servicios de pediatría, ginecología, ortopedia, cardiología, urología y anestesiología y solo se están atendiendo las urgencias generales y ginecostetras.