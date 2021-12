“En realidad no pasó nada”: chofer del carro de mamá de Enrique Vives, quien habría arrollado a niño

Óscar Bustamante, conductor de la camioneta en la que se movilizaba la madre de Enrique Vives , habló sobre el accidente de tránsito en una playa de Taganga en el que resultó afectado un menor de edad.

Para Bustamante "no pasó nada" y negó que haya atropellado al niño.

"No atropelle al niño. Él está en perfectas condiciones, no tiene ni un rasguño. En realidad no pasó nada, lo que me hicieron fue un comparendo por parquear en una zona prohibida, pero eso no da para inmovilización del vehículo, incluso, me hicieron todos los exámenes de rigor y todo salió negativo. No entiendo por qué tanto show", indicó Bustamante, quien a su vez pidió no involucrar a la mamá de Enrique Vives ya que fue él quien conducía el carro.

"El carro es de propiedad de Piedad Caballero, pero el que iba conduciendo era yo. No tiene nada que ver con ella", enfatizó.

¿Se dio a la fuga?

"No, para nada. Ya me había hecho todos los exámenes, incluso, duramos tres horas en el lugar exponiéndonos a que nos lincharan. Yo mismo pedí que nos llevaran al CAI de Taganga. Fuimos para proteger la integridad física de nosotros", afirmó Bustamante en BLU Radio.

