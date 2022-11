Entre elecciones y seleccionados: columna de Óscar Montes

Hay quienes sostienen que el verdadero deporte nacional es la política y no el fútbol.

Los colombianos hablamos con propiedad de ambos temas, aunque nuestros conocimientos sean muy modestos en ambos asuntos.

Publicidad

Pero por estos días, como nunca antes, sabemos más de fútbol y política que todos los demás.

¿Por qué Pékerman va a dejar por fuera a Cardona, si quien debería quedarse sin tiquete a Rusia tendría que ser Medina? ¡Pero señor, si es que Medina es “polifuncional” y Cardona no! ¡Cómo es que Pékerman no va a llevar a Gio Moreno! ¿Y si se lesiona James? A Rusia no podemos ir a improvisar.

Lea también: Se les dijo, se les advirtió: columna de Óscar Montes

¡A un Mundial no podemos ir a aprender...! Pékerman está equivocado. Conversaciones como la anterior, que se escuchan todos los días en esquinas y calles del país, solo sirven para reafirmar aquella creencia de que los colombianos tenemos un técnico de fútbol guardado en el corazón.

Publicidad

Pero de igual manera también llevamos en el corazón un candidato presidencial:

Que Duque es muy pollo, dicen unos. Que Petro es “castrochavista”, responden otros. Que Vargas Lleras es grosero, afirman aquellos.

Publicidad

Que Fajardo es muy tibio, responden estos. Que De la Calle es amigo de las Farc, dicen otros.

En fin, al igual que ocurre con la Selección Colombia, todos hablamos con propiedad de los candidatos presidenciales.

En ambos casos, a la hora de conocerse el resultado final, lo más importante es el respeto. Una vez se conozca la lista definitiva de los jugadores convocados por Pékerman para que vayan al Mundial, así como los resultados electorales del próximo domingo, independientemente de si el ganador, a los ganadores, hacían parte de nuestras preferencias. En el fútbol, como en la política, hay que saber ganar y perder.