Es un proceso amañado: alcalde de Cartagena sobre elección de nuevo contralor distrital

El alcalde de Cartagena William Dau volvió arremeter en contra del concejo de la ciudad. Esta vez, por lo que denominó un proceso de elección “amañado” del nuevo contralor distrital. El mandatario cartagenero denunció que la convocatoria no se realizó de manera abierta y pública como establece la ley, debido a que no se ejecutó ni en los tiempos ni a través de los medios de alta difusión exigidos.

“No se cumplió con los 10 días calendario, pues tal y como se evidencia en ese cronograma del mismo concejo, la fecha establecida para esa divulgación fue del 19 al 25 de julio, contraviniendo lo dispuesto por la misma Contraloría de la República. Como cereza del pastel y muy grave, se evidencia que no se publicó en un diario de amplia circulación como lo establece el artículo 4 de la resolución. Es claro que dicha circulación no se realizó en un diario de alta circulación y esto no es cualquier detalle menor, cualquier pendejada, pues se estaría violando la génesis de la propia convocatoria pública”, señaló.

En la denuncia, que hizo a través de sus redes sociales, el alcalde Dau aseguró que los concejales violaron la ley y, por lo tanto, este es un “proceso es inválido”.

El alcalde también pidió investigar el presunto ofrecimiento de 200 millones de pesos a un grupo de concejales en medio de esta elección.

“¿Es o no cierto que un grupo mayoritario de concejales fueron invitados por un muy reconocido y cuestionado empresario de la ciudad de Cartagena a una finca de Turbaco, donde presuntamente recibieron oferta de 200 millones de pesos cada uno, o cualquier otra cifra no sé si el incidente es cierto o no, por eso estoy preguntando, ¿qué lo nieguen?”, sostuvo.

A su vez, el alcalde pidió indagar el presunto vínculo entre una candidata a la Contraloría y mafias de la ciudad de Cali.

“Miren si es cierto o no es cierto que hay un vínculo entre una candidata a la Contraloría Distrital y un traqueto de Cali. Sigo peleando y sigo discutiendo, porque estos temas álgidos los tengo que exponer ante la ciudadanía, porque lo que los malandrines más temen es que la ciudadanía sepa sus andanzas”.

El pasado 3 de marzo, el Concejo de Cartagena publicó la terna sobre la cual elegirá el nuevo contralor distrital. Los ternados son el abogado Luis Carlos Gil Cadavid, el economista Miguel Felipe García y la abogada Ángela María Cubides González.

