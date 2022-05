Es una patraña política: William Dau sobre solicitud de la Contraloría Distrital de suspenderlo

El alcalde de Cartagena William Dau habló en Mañanas BLU sobre la orden que dio la Contraloría Distrital de suspenderlo mientras se le investiga un presunto detrimento patrimonial en un contrato de adquisición de pruebas diagnósticas de COVID-19.

De acuerdo con William Dau, esto se trataría de "una patraña política" para sacarlo del poder.

"Esto es una patraña política. El contralor se inventó una supuesta denuncia de un ciudadano que luego dijo que era mentira. El contralor, con base a esa falsa denuncia, ordena suspender a la directora del Dadis de la Secretaria de Salud y luego le ordena al presidente suspenderme a mi", afirmó el mandatario de los cartageneros.

"Lo que hizo el contralor no es legal. Eso es algo abierto e ilegal y lo vamos a denunciar", aseveró.

Terna para alcalde encargado

"No soy yo quien propongo. Es un comité. Ya tienen varios nombres definidos, pero hay un nombre en lo que considero que me están metiendo un golazo. Me parece que el tercer candidato sea alguien del movimiento Salvemos a Cartagena, el que yo fundé, para que exista continuidad, pero nombraron como representante de ese movimiento a una persona ajena del grupo, que yo retiré", expresó.

Por la solicitud de suspensión este martes decenas de funcionarios y trabajadores de la Alcaldía de Cartagena y ciudadanos en general se dieron cita en la Plaza de la Aduana para rechazar la solicitud de la Contraloría Distrital.

Decenas de funcionarios y trabajadores de la Alcaldía de Cartagena y ciudadanos se dan cita en la Plaza de la Aduana para rechazar la solicitud de la Contraloría Distrital de suspender al alcalde William Dau. #VocesySonidos pic.twitter.com/JF5vOy88tk — BLU Caribe (@BLUCaribe) May 31, 2022

