"Estamos a punto de morir o quedar a oscuras": barranquilleros en marcha contra tarifas de energía

Respondiendo a la convocatoria de Gran Marcha Regional , cientos de atlanticenses se movilizaron este miércoles por el norte de Barranquilla vestidos de negro para simbolizar, dicen ellos, que están "en cuidados intensivos, a punto de morir o de quedar a oscuras", porque les toca decidir entre comer o pagar el recibo.

La gente marchó con las facturas de luz en sus manos, en las que les cobran más de 200.000 pesos, aun siendo estrato 1.

"Yo soy estrato bajo y me vino el recibo por 217.000 pesos. Soy una mujer que me dedico a pelar cebolla en el mercado, así que no tengo para pagar toda esa plata por un servicio", expresó Nancy Orozco.

"A mí el recibo me ha subido 210.000 pesos en mi casa, donde solamente vivimos tres personas y solo usamos ventilador, porque no lavo y ni plancho, ya que la ropa me la traen lavada y planchada", dijo María del Pilar Vidal, otra de la manifestantes.

"En mi casa pagábamos 300.000 o 350.000 pesos por la luz y en los últimos meses el recibo ha llegado entre 1.250.000 y 1.300.000 pesos", contó Yira Cepeda.

A la marcha también se sumaron comerciantes, quienes decidieron abrir sus negocios solo a partir de mediodía para dedicarle la mañana a la protesta. Dicen que están a punto de perder sus negocios porque las ganancias no les alcanza para cumplir con los pagos de energía.

Tal es el caso de Mildred Arroyo, una mujer que está pensando en cerrar su tienda en el barrio Santo Domingo, sur de Barranquilla, porque debe pagar hasta 1 millón de pesos por el recibo de energía, a pesar de estar ubicada en estrato 1.

"Definitivamente no tengo recursos para pagar esos recibos exagerados, sí me va a tocar cerrar la tienda, porque no me da para pagar esa cantidad de plata", dijo.

También es parecida la situación del comerciantes Manuel González, quien debió reducir el personal en su negocio para pagar con algunos sueldos el servicio de electricidad.

"La mayoría de las personas que teníamos las despedimos por eso, porque el recibo casi se duplicó y viene muy costoso", sostuvo.

En Barranquilla inició la Gran Marcha Regional contra las altas tarifas de energías. La movilización avanza sobre la carrera 43 hacia las oficinas de la empresa Aire. #VocesySonidos pic.twitter.com/MtTvOTViK4 — Blu Caribe (@BLUCaribe) November 9, 2022

