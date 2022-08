“Están espantando a los turistas”: mexicano al que le cobraron $ 6.000.000 en Barú

El turista mexicano Miguel Mayen habló sobre la denuncia por los cobros excesivos que se están registrando en la playa de Barú . A él, junto a sus acompañantes, les cobraron un total de $6.000.000 por varios servicios como comida, bebidas e incluso, un servicio de música por el alquiler de un parlante.

Mayen dijo que vivió momentos de pánico ya que, una vez recibieron la cuenta y empezaron a protestar, vendedores del sector empezaron a amedrentarlos.

"Fue un tanto tenso, discutimos con los chicos del restaurante, no había manera de bajar esa cuenta, nuestros guías nos apoyaron y se bajó un poco quedando en más de 3 millones de pesos. Ya no pudimos bajarla más porque la gente se empezó a poner agresiva, a hablar entre ellos, empezaron a llegar los lancheros, las de los masajes. Sentimos miedo de que nos hicieran algo. No había nadie de autoridades ni de turismo", relató Mayen, quien dijo que este tipo de hechos "están espantando a los turistas".

"Nunca nos dieron el menú"

Mayen indicó que nunca les dieron la carta de precios, pese a que la pidieron de manera insistente.

"Nunca nos dieron un menú. Se las pedimos varias veces, no nos la llevaron y nos confiamos en que los precios iban a ser similares a otras playas y empezamos a pedir, pero igual los precios súper exagerados", relató el turista mexicano.

¿Qué dice la Policía de Cartagena ?

El general Nicolás Zapata, comandante de la Policía de Cartagena, habló en Mañanas Blu cuando Colombia está Al Aire sobre estas denuncias.

"Pareciera un tema cultural el cobro excesivo, pero tenemos que tomar acciones concretas. Hay lugares de playa que sucede eso con gente informal. Hemos estado con algunas campañas de manera preventiva para que los turistas acudan a agencias registradas. Lo que hemos venido diciendo es que se deben concertar precios primero.

Sobre los responsables de estos cobros, en el caso de los turistas mexicanos, el oficial dijo que se encuentran en la búsqueda de los mismos para ser judicializados.

"Estamos individualizando a estos muchachos para poderlos ubicar con el denunciante. Por lo menos esperamos poder identificarlos para vincularlos a un proceso", enfatizó el oficial.

