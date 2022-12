Estoy listo para siempre confrontar las ideas contra el que sea: Duque responde a Petro

Desde Barranquilla, el candidato presidencial del Centro Democrático, Iván Duque, dijo que está dispuesto a tener una confrontación de ideas en un debate con su contrincante, Gustavo Petro.



La afirmación la dijo tras su participación en el foro del Caribe que se realiza en Barranquilla.



“Estoy listo para siempre confrontar las ideas contra el que sea, ya lo he hecho no contra uno sino contra 4, me vieron exponer mis ideas con respeto, porque yo no valido mis ideas acusando a nadie de corrupto o de dictador", declaró el candidato a la Presidencia Iván Duque.

El candidato aseguró que siempre ha estado listo para la confrontación y lo que no lo ha permitido es la falta de un acuerdo.

Asimismo, agregó que sigue siendo el mismo candidato de la primera vuelta y no ha sido camaleónico cambiando de ideas y principios según el nivel de riesgo que se le va presentando.