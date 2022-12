Farc recuerda que acuerdo con Gobierno era liberar presos antes del 30 de julio

Durante la rueda de prensa llevaba a cabo este viernes en un salón comunal del barrio Rebolo en Barranquilla, el comandante guerrillero, Alirio Córdoba, señaló que las armas que entregaron las Farc “no saldrán de los puntos veredales hasta tanto no recuperen la libertad los presos políticos”.



Cepeda señaló que el Gobierno ha demostrado un historial de incumplimiento y como el único interés según él, que ha demostrado la clase política es por las armas, se verán en la necesidad de no permitir la salidas de estas.



“Nos veremos en la necesidad de no permitir la extracción de los contenedores de los puntos transitorios y zonas veredales” ya que “uno de los acuerdos que hicimos era que a más tardar el 30 de julio todos los prisioneros debían estar libres”, manifestó Cepeda



Lea también: Farc y Gobierno se reúnen para hablar de amnistía y zonas veredales



Finalmente, el comandante guerrillero indicó que también se debería recuperar la libertad de Simón Trinidad, preso en los Estados Unidos.



BLU RADIO BARRANQUILLA



Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.

Publicidad