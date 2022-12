Fuerte discusión entre esposa y mamá de Martín Elías en redes sociales

El motivo de la discusión esta vez se dio por una camioneta Fortuner blanca que le había regalado el cantante a su mamá, Patricia Acosta, en el año 2014 y que por estar a nombre de Martín, deberá ser devuelta por una orden judicial, con el fin de que se incluya dentro de los bienes que dejó el artista.

Este hecho para la madre del artista, representó un "acto de venganza" por parte de Dayana Jaimes, viuda del cantante y así lo relató a través de publicaciones en su cuenta de Instagram:

Por otro lado, Jaimes no se quedó atrás y le contestó a la madre de su esposo a través de sus redes sociales lo siguiente: “Es claro que un regalo que mi esposo le hizo en vida y no estaba a nombre de ella, no era porque él quiso, simplemente lo adquirió en préstamo hecho a su nombre”.

"Todos los bienes entran en la sucesión, porque si no lo hago, estaría ocultando bienes de Martín, en el proceso no me interesa quedarme con el 75% que me corresponde por ser la esposa y la mamá de Paula; pero existe una contraparte que está en representación legal de Martincito”, puntualizó la viuda del intérprete vallenato.

Jaimes concluyó sus comentarios afirmando que para ella "un carro no tiene ningún valor sentimental".

"No tengo la culpa que las leyes en Colombia sean claras y digan que la esposa hereda el 50%, el que esté inconforme con esto que vaya y cambie las leyes”, dijo.

