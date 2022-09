Ganadero denuncia que hombres armados lo despojaron de su finca en Ponedera

Felipe Vallejo afirma ser el propietario de una finca de más de 600 hectáreas en la que tiene 300 cabezas de ganado y cultivos de heno que, según dijo, le quitaron hombres armados por la fuerza.

Este hombre hoy dice ser una víctima más de despojo de tierras luego de que el pasado lunes unos hombres armados, vestidos con uniformes de vigilancia y, sin ningún tipo de orden de un juez o del comisario, retuvieron durante unas cinco horas a siete de sus trabajadores y luego los expulsaron a todos de la finca ubicada en en el km 38 entre los corregimientos de Puerto Giraldo y Santa Rita.

Este ganadero dice sentirse desprotegido por las autoridades que le quitaron un acompañamiento de policías y no le brindan ningún tipo de seguridad.

Vallejo asegura, además, que quienes se apropiaron de la finca llegaron con papeles como si también fueran propietarios.

“No sé cómo hicieron, pero están mostrando papeles también. Yo sé que eso ante una investigación un juez lo va a tumbar por su propio peso, pero en este momento me preocupa el ganado, el heno que tengo en la bodega y las demás cosas que están en la finca. Son unos 1.800 millones de pesos y nadie me dice quién me va a responder por eso”, indicó Vallejo.

Por su parte, Frank Morales, corregidor de Puerto Giraldo, afirma que se trata de un caso complejo que viene en disputa desde el año 2020 y que el proceso será remitido a la justicia ordinaria para que se dirima quién es el verdadero propietario del inmueble.

