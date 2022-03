Hay más mujeres abusadas por él: joven que denunció a congresista Modesto Aguilera por delito sexual

Gisella Mejia, la joven que denunció ante la Corte Suprema de Justicia el pasado martes al congresista Modesto Aguilera por acto sexual violento, asegura que hay más mujeres víctimas del accionar del político, pero por "miedo a su poder" no se atreven a hacerlo público.

Según consignó en su denuncia, Gisella fue invitada por su primo Jhonatan Torregrosa a una reunión política en octubre de 2020 a un apartahotel al norte de Barranquilla. Allí habría sido ubicada en una habitación donde presuntamente fue abordada por Aguilera con golpes, para posteriormente forzarla a besarlo y a intimar con él. Sin embargo, ante su negativa, la joven afirma que él se masturbó encima de ella.

"Después de esto he escuchado muchas versiones de mujeres, pero son ellas las que tienen que salir a hablar a decir todo lo que ha pasado, pero sí. Y para nadie es un secreto que Jhonatan (el primo que dice ella que la llevó a la cita), así como me ha llevado, ha llevado a otras, pero ellas tienen miedo porque como el tiene un alto mando entonces tampoco han encontrado el apoyo y el dinero", dice la joven.

Asegura que una vez se presentó la situación en la habitación, ella no pudo hacer mayor movimiento, pues "quedé en shock". No obstante, cuando pudo salir, encontró a su primo parqueado afuera, por lo que se subió a la parte trasera de su vehículo. "El señor Modesto se subió atrás y le pasó unos condones a mi primo y ahí fue cuando mi primo dijo: "veo que no se concretó nada". Ahí entendí que todo fue planeado y que él sabía todo", cuenta con la voz entrecortada.

"Quedé con miedo"

Gisella relata que el miedo se volvió su compañía durante los siguientes días al evento, pues no se atrevió a contarle a su madre por temor a que perdiera el trabajo que tenía en la oficina de la Dirección Distrital de Liquidaciones (DDL), el cual había obtenido mediante su primo y Aguilera porque "necesitábamos ese ingreso". Pero al paso de nueve meses, reconoce que no se sentía bien emocionalmente y que por eso decidió hablar

"No me podía quedar sola con un hombre porque pensaba que me iba a hacer lo mismo. Eso me llenó de fuerza para hablar con mi mamá. Cuando mi mamá los confrontó, lo que hicieron fue echarla del trabajo. Yo denuncié después porque me sentí apoyada y respalda", indicó la joven.

Tatiana Viana, madre de la joven, asegura que tardaron en encontrar un abogado que la defendiera en este proceso, pues cuatro les dijeron que no querían problemas con el congresista.

"A mí me preguntan que si esto es un ataque político, pero no. Por mí que gane en las elecciones del domingo. Yo lo que quiero es que responda por lo que hizo. Este proceso ha sido largo y doloroso para todos", expone la madre.