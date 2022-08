Hijo del alcalde de Cartagena desmiente que turistas hayan muerto por comer en su restaurante

La muerte de una pareja de holandeses en Cartagena sigue siendo un misterio. Las autoridades están investigando la causa del fallecimiento y entre la hipótesis está una presunta intoxicación. En Mañanas Blu habló el empresario Abraham Dau, hijo del alcalde de Cartagena, William Dau, quien recibió a los extranjeros en su restaurante horas antes de su fallecimiento.

El familiar del mandatario de los cartageneros desmintió que los extranjeros hayan fallecido por intoxicarse en su restaurante y señaló que los extranjeros, en horas de la mañana, habrían comido en el mercado de Bazurto y en otros restaurantes del sector.

El mismo Abraham Dau confirmó que la Fiscalía y el Departamento de Salud de Cartagena tomaron muestras de los alimentos que consumieron los extranjeros en este reconocido lugar ubicado en la Calle del Arsenal, en el centro histórico; sin embargo, también afirmó que el reporte no indicó la presencia de ningún alimento en mal estado en su restaurante.

"El estado de la comida y todo parece bien, la manipulación está bien, no hay muestras de que la intoxicación haya sucedido acá, ya está descartada. En mi restaurante no se ha encontrado nada", indicó Dau.

No fueron solos

Dau también contó que los extranjeros visitaron el lugar con dos personas más, al parecer de nacionalidad extranjera, cuya identidad es desconocida y que no han podido ser contactados por las autoridades.

“Cuando empezamos a ver las cámaras comprobamos que efectivamente estaban con otras dos personas que en ese momento no estaban identificadas, y la Fiscalía tenía cero conocimiento de estas dos personas que, aparentemente, los bloquearon cuando intentaron comunicarse con ellos. Ellos se trataron de fugar, los encontraron en Barú. No sabemos si tienen algo que ver o no, pero activamente se han escondido de la Fiscalía. Es algo realmente muy extraño lo que está ocurriendo”, relató.

Hay que recordar que los extranjeros, de nacionalidad holandesa, un hombre de 31 años y una mujer de 29, llegaron a Cartagena el pasado sábado 20 de agosto y se alojaron en un hotel del centro histórico.

