Hospitalizan a Petrona Martínez por emergencia hipertensiva

A sus 78 años, la 'cantadora', Petrona Martínez, sufrió una crisis cerebral en su residencia ubicada en el municipio de Arjona, Bolívar, el pasado fin de semana.



La artista presentó dificultades para el habla y adormecimiento en la mitad de su cuerpo. La cantante permanece en la Clínica Bocagrande donde permanece bajo observación médica.



Según Stanley Moreno, representante musical de la artista hace veinte años, Petrona “se encuentra en la unidad de cuidados intensivos para garantizarle la atención que ella merece, pero ha venido reaccionando de manera positiva”.



Asimismo, afirmó que la 'cantadora' “no muestra ninguna lesión, no se le ve ninguna aparente parálisis facial pero los médicos no han dado un parte definitivo”



Entretanto, Moreno resaltó que no se atreve a decir que fue isquemia cerebral “porque los médicos aún no lo han confirmado y según lo que expresan, tuvo una crisis cerebral”, sin embargo, según el diagnóstico entregado en la mañana de este lunes por la Clínica Bocagrande a través de un comunicado, la artista habría ingresado al centro hospitalario por una alteración del estado de conciencia asociado a emergencia Hipertensiva, por lo que se encuentra en la unidad de cuidados intensivos con soporte vasoactivo y monitoreo hermodinámico neurológico continuo.





El centro hospitalario indicó que el pronostico es reservado.



Entretanto, el director musical y su agrupación indicaron que lamentan el estado de la 'matrona' como le llaman cariñosamente y esperan que se recupere.