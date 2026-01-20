En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Profesor del Externado
Augusto Rodríguez
Guaviare

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / ONG Foro Penal registra 777 presos políticos en Venezuela tras excarcelaciones

ONG Foro Penal registra 777 presos políticos en Venezuela tras excarcelaciones

"Seguimos esperando la liberación total de los presos políticos. Digo liberación total porque el número de excarcelaciones no implica una libertad de estas personas, ya que se mantienen con medidas restrictivas", subrayó Romero.

Presos políticos en Venezuela
Piden liberación de presos políticos en Venezuela
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 20 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad