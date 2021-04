Interponen tutela para saber el paradero del cadáver de Carmen Alicia Varón en Barranquilla

El duelo de Johana Romero, sobrina del exsenador Mario Varón, por la muerte de su mamá se intensificó este lunes cuando se dirigió a la morgue de la Clínica General del Norte y verificó que el cuerpo que le iban a entregar no correspondía a su progenitora, quien falleció el fin de semana a causa del coronavirus .

Inmediatamente y en medio del shock que le generó lo que estaba viendo, avisó a sus familiares y a los representantes de la institución de salud para aclarar la dura confusión, sin embargo, han pasado tres días y aún desconocen dónde está el cuerpo de la señora Carmen Alicia Varón.

Yo fui testigo ocular que el cuerpo que estaba en la clínica y que me estaban entregando no era mi mamá. Yo ese cuerpo no lo recibí dijo Johana Romero, hija de la señora fallecida.

De inmediato procedieron a contactar a las directivas de la Funeraria Jardines de la Eternidad, porque según información que recibió la familia Varón, el cuerpo lo habían entregado a otra familia que también habían perdido a un familiar a causa del COVID-19 que falleció en la misma clínica, se trataba de la señora Carmen Alicia Márquez.

De esta manera, a las 11:00 de la noche del domingo 18 de abril, los familiares de la señora Márquez, le hicieron las honras fúnebres a un cuerpo que no les correspondía y en horas de la noche del lunes, cuando ya les habían entregado el verdadero cuerpo le dieron cristiana sepultura.

“En el cementerio Jardines de la Eternidad hay ahora mismo un mismo certificado de defunción con dos cuerpos”, agregó Johana Romero, que aún no sale de la confusión y el dolor que le produce no saber exactamente dónde está su mamá y no poder ir a llevarle flores.

Aseguran que desde el primer momento la Clínica General del Norte mostró interés en ayudar a solucionar el caso, sin embargo, ante la negativa de la Funeraria de que le permitieran verificar el cuerpo para identificarlo, decidieron emprender una acción de tutela con medida cautelar en contra de la Funeraria.

Juan David Ortega, personero del municipio de Puerto Colombia, donde está ubicado el cementerio, señaló que se adelantan el acompañamiento para que surta el trámite legal que permita que la funeraria permita la identificación del cadáver que fue sepultado.

La familia Varón Olarte han perdido cuatro familiares a causa del coronavirus, tres de ellos en lo que va corrido del mes de abril.

El pasado mes de diciembre falleció Néstor Varón, hermano del exsenador Mario Varón y en este mes de abril fallecieron las hermanas; Diosa, Edith y Carmen Alicia.

“Esto es un secuestro con el cuerpo de mi mamá. Esto nos permite alzar la voz para personas que están pasando lo mismo y quizá no tienen los medios", dijo Johana.

"Conmigo también se comunicaron familiares de la enfermera que todavía no ha podido aparecer, en mi caso yo sé con quién confundieron el cuerpo de mi mamá”, concluyó.