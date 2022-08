Joven de 16 años pregunta por el cuerpo de su bebé, quien falleció durante el parto en Barranquilla

Que aparezca el cuerpo de su hija, quien falleció durante el parto, pues solo tenía cinco meses de gestación, reclama una adolescente de 16 años que dio a luz en el camino Simón Bolívar, en el sur de Barranquilla .

La joven, que en medio de un gran dolor esperaba sepultar a su hija este lunes, quedó con el féretro vacío entre sus manos llorando la ausencia del cuerpo, porque al llegar a reclamarlo en la morgue, el centro de salud les informó que lo habían desechado.

Dianet Ripoll, abuela de la recién nacida, no se explica cómo pudo ocurrir esto, cuando luego de la muerte de su nieta, firmaron un documento en el que le informaban al centro de salud la voluntad de reclamar el cuerpo para sepultarlo.

"Me dicen que la bebé no me la entregan porque lo que había pesado eran 300 gramos nada más. Pero les dije que no debieron haber hecho eso porque si me entregaron un papel que decía que en dos días podía venir por el cuerpo de la bebé y retirarlo, junto con un acta de defunción. Tomaron la decisión sin llamar y preguntar y desecharon a la bebé", relató Dianet.

La mujer cuenta que ya habían cancelado alrededor de 900.000 pesos entre gastos funerarios y el cajón en el que iban a meter a la pequeña.

En Blu Radio consultamos a Mi Red Ips, entidad encargada de la administración de la red hospitalaria del Distrito, sin embargo, estos afirmaron que estaban tramitando una respuesta sobre lo ocurrido.

