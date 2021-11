Juez da casa por cárcel a Enrique Vives, quien borracho arrolló y mató a seis jóvenes en Santa Marta

Un juez le otorgó casa por cárcel al empresario Enrique Vives Caballero , señalado de haber atropellado y matado a 6 personas cuando conducía en estado de embriaguez en el sector de Gaira, Magdalena, el pasado 13 de septiembre.

Enrique Vives permaneció en la cárcel San Sebastián de Ternera en Cartagena y será trasladado a su casa en Santa Marta. Se conoció que en su vivienda deberá seguirse una estricta vigilancia.

La decisión se tomo durante la audiencia de apelación de la medida de aseguramiento impuesta contra el empresario Enrique Vives Caballero .

Sobre el accidente

Las víctimas de este trágico accidente fueron: Camila Romero Troncoso, María Camila Martínez, Juan Diego Alzate Ordóñez, Elenoir de Jesús Romero Troncoso, Laura Valentina de Lima Ordóñez y Rafaela Petit. El joven Brian José Áñez Faneite, quien celebraba su cumpleaños número 13 en la noche de la tragedia, se salvó y se recuperó en una clínica.

En medio de un dolor indescriptible por la pérdida de sus seres queridos, los familiares de las víctimas exigen justicia.

“Lo único que queremos es justicia, no queremos más nada. Ese señor pidió perdón ya cuando se vio cogido y, además, dijo que él no se llevó a los pelaos, sino que ellos se le tiraron, eso no es verdad. Muchas personas vieron cómo ocurrió el accidente, sino que no quieren hablar porque les da miedo”, aseguró Jorge Álzate, padre de Juan Diego, hace algunos meses.