La ‘cambambería’ de la reina del Carnaval 2019 ha llegado a 110 barrios de Barranquilla

Desde que Carolina Segebre fue nombrada reina del Carnaval 2019, dejó claro que uno de sus principales objetivos sería llegar al mayor número de barrios en la ciudad y de esta manera vivir una fiesta del pueblo y para el pueblo. Por esta razón, lo primero que hizo fue armar un listado de todos los barrios.



“Tengo en mi cuarto un listado organizado de los barrios que tiene cada localidad de Barranquilla, cuando comencé la convocatoria de los más ‘cambamberos’, le di prioridad a esos barrios que poco se visitan en la temporada, pues muchos no tienen reina popular, o grupos folclóricos que hagan Izadas y fue así como esos barrios los visité con la ‘ruta de la alegría’, aseguró la soberana.



Es así, cómo este fin de semana en medio de izadas, desfiles y otros eventos propios de la temporada, se dio cuenta que había llegado a su barrio número 110, y aunque aún le faltan varios por anotar en su listado, tiene claro que en 15 días que restan para que finalice el Carnaval 2019, quedan varios desfiles e Izadas que le permitirán llegar a más rincones de Barranquilla.



“De las cosas que más disfruto en el Carnaval es compartir con la gente de los barrios, poder conocerlos y que me vean cercana, no quiero ser recordada como una reina que vieron a los lejos, quiero que me recuerden como una con la que se sentaron en un bordillo o bailaron en la calle”, contó Carolina Segebre.



Para cerrar con broche de oro su fin de semana lleno de ‘cambambería’, la soberana lo hizo precisamente en el Barrio Abajo, donde hace tres meses realizó su primera ‘ruta de la alegría’, el mismo barrio al que Esthercita le cantó, donde el Carnaval tiene su casa, en sector en el que se mezcla una variedad de grupos y danzas.