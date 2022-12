La Crespa Martínez rompe el silencio y denuncia maltrato de su expareja

La exparticipante de El Desafío y modelo, conocida como Crespa Martínez, se vio obligada a publicar en sus redes sociales la tormentosa situación por la que está pasando actualmente con su expareja sentimental, Raúl Fabio Huffington.

Martínez publicó un video en su cuenta de Instagram donde contó que teme por su vida por las constantes amenazas que ha recibido por parte de Rául.

Publicidad

Lea también: La enfermedad que deprime a la Crespa y la tiene alejada de sus amigos

“Nunca me imaginé verme envuelta en una situación de esta, pero es real y está pasando. No puedo quedarme más callada y aquí estoy contándoles lo que me pasa”, dijo la modelo a través de tres videos que grabó para sus seguidores.

El video estuvo acompañado de documentos legales que compartió la modelo junto con detalles del daño que le ha causado dicha situación.

Vea aquí el video completo:



Publicidad