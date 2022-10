La Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta continuará intervenida, pero ahora por EPM

Lejos a lo que se esperaba, la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta – Essmar, no será devuelta a la Alcaldía Distrital y continuará intervenida por la Superservicio, luego de que este jueves fuera declarada insubsistente Yahaira Díaz, quien desde noviembre 2021 estaba al frente de esta intervención, para la que ahora fue designada Empresas Públicas de Medellín (EPM).

El Superintendente, Dagoberto Quiroga, expresó que no es nada contra el Gobierno local y que lo que se busca es lograr el fortalecimiento de la Essmar que permita devolver a la Alcaldía Distrital la empresa con capacidad fiscal y operativa.

“Esto no es una privatización ni es una decisión contra el Gobierno local, existen unos mecanismos legales que toca cumplir y no se puede finalizar la intervención porque no se han terminado las causales que dieron origen a esta decisión. EPM cuenta con la experticia técnica, capacidad y solidez para dirigir la gestión y operación en las condiciones requeridas”, aseguró Quiroga.

De esta manera, EPM tendrá a su cargo la gestión en la Essmar en el marco del proceso de toma de posesión de la empresa, el cual, según el superintendente Quiroga, continuará encaminado a garantizar a los samarios la adecuada prestación de los servicios a cargo de la empresa.

Esta decisión dejó un sin sabor entre los gobiernos de Santa Marta y Magdalena quienes escucharon en campaña de parte del hoy presidente Petro que devolvería las instituciones intervenidas en su momento por Duque, por tratarse de “un abuso de poder”.

Entre tanto, en medio de este tira y afloje, los samarios esperan que el servicio de acueducto y alcantarillado de la capital del Magdalena mejore.

