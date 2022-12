Las murallas no están en riesgo de colapso: Escuela taller de Cartagena

La Escuela Taller de Cartagena, delegada del Ministerio de Cultura para la administración de fortificaciones, se refirió al estudio de la Universidad de Cartagena sobre la 'costra negra' que afecta las estructuras de las murallas.



Su director de obras, el arquitecto Mario Zapateiro, sostuvo que se debe desarrollar mecanismos para la protección de la piedra, pero que esto no implica riesgo de un inminente de colapso.



"Esta costra negra se retira con celdas de cepillo plástico y se va haciendo el lavado de la piedra. Eso no quiere decir que el proceso no continúe. siempre va a estar expuesta, lo que hay es que buscar son mecanismos para la protección de la piedra y dichos mecanismos hay que estudiarlos, fundamentarlos muy bien y llegar a la solución más efectiva", indicó Zapateiro.

Asimismo, el arquitecto manifestó que las murallas no estaban hechas para que quedaran expuestas como están hoy en día y aseguró que "esto no quiere decir que estén a punto de caerse".



Por otro lado, la docente investigadora de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Cartagena, Aida Liliana Barzoba, indicó que "la muralla necesita agregar un material a base de óxido de titanio para tratar de combatir estos microorganismos que componen la 'costra negra'.



"Se necesita de mucha inversión pues son materiales que salen muy costosos pero han sido utilizados exitosamente en otras parte del mundo" puntualizó Barzoba.