"Logramos llegar a acuerdos": comerciantes del Caribe tras reunión con minminas por cobro de energía

El "florero de llorente” en la región Caribe continúa siendo el cobro "desmedido" en el servicio de energía eléctrica con facturas que, por el aumento autorizado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) durante el gobierno del expresidente Iván Duque, aumentaron hasta en un 70%. Por esto comerciantes de Barranquilla y el Caribe realizaron un plantón en las oficinas del ministerio de Minas y Energía para sostener una mesa de acuerdos y lograr reducir la tarifa en el servicio.

Tras la convocatoria a una 'desobediencia civil' para no pagar el servicio de energía eléctrica el próximo mes de octubre, diferentes asociaciones de comerciantes en Barranquilla y el Caribe viajaron hasta la ciudad de Bogotá con la finalidad de llevar una serie de propuestas y "ser escuchados", ya que el cobro del servicio ha afectado, en gran medida, al gremio.

Dina Luz Pardo, directora ejecutiva de Asocentro, aseguró que, incluso, algunos comerciantes estarían pensando en "bajar esteras" y cerrar sus negocios, ya que los recibos de hasta por $8 millones de pesos los tienen “asfixiados”.

"Dentro de las propuestas, planteamos la necesidad de congelar el incremento que por concepto de pérdidas ha aumentado el cobro del servicio en las facturas de energía para todo el Caribe. Es un trato injusto, teniendo en cuenta la demanda de consumo que aquí se registra. Esto no es simplemente cuestión de generadores y transmisores, también de la opción tarifaria que, sin lugar a duda, debe ser reformulada", expresó.

Así mismo, Dina Luz Pardo señaló que "el día martes estaremos dando a conocer las principales conclusiones de la mesa porque, afortunadamente, nuestras peticiones "fueron escuchadas". Se trata de ser proactivos y, además, de tocar las instancias posibles para lograr un común acuerdo"; dijo.

Ante el panorama de "abusos"; comerciantes, líderes comunitarios y otras organizaciones civiles no descartan convocar una marcha pacífica el próximo 29 de septiembre para exigir soluciones de fondo ante la problemática.

"Se abre una puerta para usuarios, dirigentes gremiales y comerciantes gracias al desarrollo de unas mesas de diálogo que, mensualmente, se estarán llevando a cabo para conocer el detalle de las acciones que se van a implementar y seguir enviando propuestas que puedan "dar un respiro" a nuestros comerciantes en el Caribe", puntualizó.

Joseph González, presidente de la Asociación de Comerciantes en Tierralta, Córdoba, expresó que "hemos dado un paso grande respecto a la cantidad de problemas que se ven reflejados en el cobro del servicio de energía eléctrica en la región Caribe. Nosotros no vamos a ceder ni un paso atrás hasta tanto no logremos encontrar soluciones, ya que no es hora de "pañitos de agua tibia".