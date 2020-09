Los atlanticenses disfrutan del mar con la reapertura de playas

Felices se les ha visto a decenas de atlanticenses y turistas que hoy han podido gozar nuevamente de un delicioso baño de mar, tras la apertura oficial de las playas.

Aunque están prohibidos la venta de licor y los llamados paseos de olla, en los municipios de Puerto Colombia y Juan de Acosta, la gente aprovecha para disfrutar en parejas y grupos pequeños de familiares y amigos.

Algunos, sin importar el clima lluvioso de este viernes, hasta decidieron celebrar los cumpleaños pendientes, como Erika López, quien corrió y se lanzó al mar de la mano de su hija, para festejar la llegada de sus 15 primaveras.

"Lindo, muy lindo esto, no sé cómo explicarlo, extrañábamos mucho el mar, aquí estamos compartiendo el cumpleaños de mi hija con unas amigas de ella y estamos superfelices", dijo Érika.

Para los amantes del mar, más que una simple reapertura, esta es una gran oportunidad de renovar sus energías, como expresó Carmen Gil, una sucreña radicada en Barranquilla.

"Espectacular, hace como un año no me metía al mar y no me cambio por nadie, estoy limpiándome de todo lo malo que me ha pasado y orando para que todo esto pase rápido", expresó.

Las playas continuarán abiertas de 7:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde, eso sí bajo estrictos protocolos de bioseguridad, como distanciamiento de dos metros entre una caseta y otra, y uso obligatorio de tapabocas.

"Después de tanto tiempo sin poder trabajar en la playa, hoy le damos gracias a Dios por esta reapertura, estamos contentos y esperamos que la gente venga para que estos sean días de bendiciones, porque de esto dependemos todos nosotros", manifestó José Morales, casetero de la playas del Country.

Antes de la emergencia sanitaria, algunas playas del Atlántico tenían capacidad para recibir hasta 7.800 personas, pero ahora, dada la pandemia, las más amplias solo permitirán un promedio máximo de 3.700 bañistas.