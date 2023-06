Maestros reclaman garantías de seguridad en Atlántico; van 3 estudiantes asesinados en un mes

La Asociación de Educadores del Atlántico (Adea) hizo un llamado de atención a las autoridades por la “falta de control sobre la espiral de violencia” que está segando las vidas de los niños, como ocurrió esta semana en el municipio de Soledad, donde la estudiante Ángela Jaramillo Ariza, de 12 años, murió en un ataque a bala en la casa donde vacacionaba.

El crimen de Ángela, alumna de la Institución Educativa El Concord de Malambo, ocurrió solo 13 días después del asesinato de Mariana Zuluaga de Alba, estudiante de la Institución Educativa Antonia Santos a la que balearon en un atraco cuando se alistaba para ir al colegio, también en el municipio malambero.

A finales de mayo pasado, un niño de 7 años también murió por una bala perdida que lo impactó por la espalda cuando intentó correr a los brazos de su madre para refugiarse de un atentado sicarial.

Los maestros, además, recordaron el asesinato de Samara Cerpa Avendaño, estudiante de la Institución Educativa María Auxiliadora en Barranquilla, crimen registrado en noviembre de 2022 y por el que cuestionan que no haya habido captura de los autores.

Publicidad

"No hay resultados, ocurren las muertes y se dice que están haciendo las investigaciones, pero esas investigaciones no fructifican, no arrojan ningún tipo de resultados y esa impunidad de alguna manera también alienta a quienes vienen delinquiendo para seguir actuando y poniendo en riesgo a cualquiera", manifestó Alberto Ortiz, presidente de Adea.

Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar: