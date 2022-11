Mientras jugaban con una escopeta, niño de 13 años mató a otro en zona rural de Cantagallo, Bolívar

Una tarde juegos de dos compañeros y amigos de colegio terminó convertida en una verdadera tragedia en la vereda Las Nutrias, zona rural del municipio de Cantagallo, Bolívar.

Un niño de 13 años asesinó, de manera accidental, mató a otro menor de la misma edad cuando jugaban con una escopeta . En medio de lo que sería un juego de niños, uno de los menores disparó el arma e impactó a su compañero en el pecho causándole la muerte de manera inmediata.

“Los niños salieron del colegio y empezaron a caminar hacia sus casas. Lo que nos dice la comunidad es que en una de las calles encontraron un cartucho de escopeta tirado y lo que creemos es que se pusieron a jugar con el cartucho y fueron hasta la casa de uno de los niños. Allí había una escopeta, pero sin cargar, los niños se pusieron a jugar y en ese momento sucede la tragedia que hoy lamentamos en todo el municipio y en todo el departamento”, aseguró en diálogo con BLU Radio, Mary Castro, secretaria de gobierno de Cantagallo.

De acuerdo a la funcionaria, hay gran consternación y desconsuelo en toda la comunidad ya que estos menores eran mejores amigos.

“Eran compañeritos, eran los mejores amigos, se mantenían juntos, andaban para arriba y para abajo juntos, por lo que realmente este un hecho muy doloroso y lamentable para todos”, sostuvo.

El cuerpo del menor fue trasladado por la misma comunidad al municipio de Yondó, Antioquia, ya que por cuenta de la presencia de grupos armados ilegales como el ELN y las disidencias de las Farc en la zona no fue posible el ingreso de las autoridades competentes a la vereda.

Ambas familias, explicó la secretaria de Gobierno, reciben en este momento asistencia sicosocial, al tiempo que se adelantan las investigaciones del caso.

“Vamos a hacer una intervención, no solo con estas familias que están destrozadas en su dolor, sino toda la comunidad, porque es importante asumir una responsabilidad muy grande a la hora de tener armas de fuego en casa porque esto no puede volver a ocurrir, no podemos poner el peligro a nuestros niños que en su inocencia no dimensionan el peligro”, detalló.

