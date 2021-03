Mujer de 81 años conmueve las redes celebrando bailando salsa que fue vacunada contra el COVID

Con su mejor pinta, Lina Rut Iglesias, una pensionada de la telefónica, llegó a su IPS para recibir la vacuna contra el coronavirus . Al esperado momento, la mujer se fue con un vestido sin mangas, un collar de perlas y su cabello arreglado como si fuera de fiesta.

"Esa doctora me inyectó fue una vitamina porque yo estoy mejor dicho. Soy la mujer maravilla ahora", señaló al recibir el biológico.

Una vez estuvo de regreso a su casa, sin ningún tipo de molestia, celebró el momento. Sus nietos cumplieron su deseo y la recibieron con una salsa a todo volumen, pues quería entrar bailando.

"Hazme el favor prende el equipo y me pones la vieja guardia que voy a entrar bailando porque vengo feliz, no me ha dado nada", expresó entusiasmada, la señora Lina Rut.

La mujer afirma que, tras la vacuna, se siente más llena de energía. Ahora sus amigas, quienes vieron su video y aún sentían dudas en aplicarse el biológico, se han sentido animadas a seguir su ejemplo.