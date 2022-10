¡Muy enamorado! Mike Bahía se tatuó la cara de Greeicy Rendón en zona íntima

El cantante Mike Bahía luce muy enamorado de su novia, Greecy Rendón, así lo demostró al tatuarse su rostro en una de sus piernas.

Sin embargo, lo que más impactó a los miles de seguidores de la pareja fue el tamaño del tatuaje, así se pudo apreciar a través de historias de Instagram publicadas por Greeicy.

Los comentarios no se hicieron esperar y usuarios en redes sociales manifestaron no estar muy de acuerdo con que el artista haya marcado su piel de esa manera ya que no saben si la relación pueda terminar.

Vea aquí videos del momento en el que Mike Bahía se tatuaba el rostro de su novia:

