Niño prefirió conocer al presidente Santos en vez de recibir juguetes en Navidad

Enrique Pedroza cursa 5° en un colegio público de Barranquilla y soñaba con conocer al presidente Juan Manuel Santos Calderón, incluso, para que su sueño se hiciera realidad, dijo que sacrificaría sus regalos para esta Navidad.



Enrique es oriundo del municipio de Polonuevo, en el Atlántico, por eso, sus padres aprovecharon la visita del mandatario nacional a ese territorio del sur del Atlántico para cumplir su deseo.



“Fue una experiencia increíble conocerlo, algo que muchos niños no pueden decir que lograron. Soy fanático de Santos desde que inició su campaña a la reelección, hasta hice videos para que los papás de mis amigos del colegio votaran por él”, manifestó el niño.



Después de conocer el deseo de Enrique, el jefe de Estado se encontró con él en la tarde de hoy durante el sorteo de viviendas gratuitas realizado en su tierra natal y le prometió que le regalaría su juguete favorito.



“Dígale a su padres que no se preocupen por el Lego porque yo se lo voy a regalar. Empacado como un regalo de Navidad aquí le llegará”, anotó Santos Calderón.



Enrique Pedroza tiene un coeficiente de 1.43 y dice que seguirá apoyando al Nobel de Paz.