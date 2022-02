Niños en Santa Marta reciben clases en una gallera y billar porque su colegio es un peligro

Donde antes los adultos del corregimiento de Guachaca en Santa Marta se citaban para jugar a billar o apostar a peleas de gallo, ahora es un improvisado salón de estudios para los niños y niñas de esta zona de la capital del Magdalena.

Las malas condiciones en algunos planteles educativos, el incremento de estudiantes y la falta de garantías en las medidas de bioseguridad en los colegios, son algunas de las razones que expresa Emilse Giraldo, presidenta de la Junta de Acción Comunal del corregimiento, para que los niños estén recibiendo clases en este lugar.

“No hay colegio para tantos estudiantes, el Distrito debe adecuar los que hoy tenemos para así lograr que los niños y niñas puedan asistir a una institución digna y no en un gallera o billar como donde hoy deben estudiar porque no hay para más”, aseguró Giraldo.

Esta situación genera que los niños no solo deban recibir de manera sus clases de manera incómoda, sino que, además, no puedan cumplir con la carga académica que estipula el Ministerio de Educación Nacional, porque el lugar no cuenta con baño y las otras mínimas condiciones para dar el horario completo.

“En estos momentos los niños dan clases hasta las 10:30 de la mañana, porque no tienen baño para a hacer sus necesidades y así cómo pueden aguantar sin ir al baño hasta el mediodía, eso es una maldad”, afirmó Francina Villalba, madre de familia, quien además exigió una pronta solución.

Gallera y billar se convirtió en aula de clases en Santa Marta. Foto: Cortesía.

A las precarias condiciones, se suma que el Plan de Alimentación Escolar no ha iniciado, lo que también limita que se pueda brindar una cobertura integral y completa de la educación, teniendo en cuenta que gran parte de la población del corregimiento de Guachaca se ubica entre los niveles socioeconómico 1 y 2, según el Dane.

BLU Radio trató de conocer la posición de la Secretaría de Educación Distrital pero no existió pronunciamiento alguno. Entre tanto los niños y niñas de Guachaca esperan que pronto puedan educarse con todas las condiciones y de manera digna.

