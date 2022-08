"No contamos con recursos para realizar un circuito de Fórmula 1 en Barranquilla": MinDeporte

Muchas son las dudas que aún giran en torno al deseo de realizar un circuito de la Fórmula 1 en Barranquilla. Desde el pasado mes de diciembre cuando fue anunciado por el alcalde Jaime Pumarejo, en compañía del expresidente Iván Duque, las voces a favor y en contra no se hicieron esperar.

En medio de su visita a Barranquilla, la ministra de Deporte, María Isabel Urrutia ; se refirió al anhelo del primer mandatario de los barranquilleros en acoger el evento automovilístico más importante del mundo, asegurando que “no es una prioridad del gobierno de nuestro presidente Gustavo Petro”, ya que no se cuentan con los recursos económicos para ello.

Publicidad

Urrutia señaló que la idea de un circuito de Fórmula 1 en Barranquilla era “atractiva e innovadora”, sin embargo, destacó que el gobierno de Gustavo Petro se encuentra terminando lo que dejó “en veremos” el expresidente Iván Duque. De esta forma confirmó que no creen que se logre materializar el sueño, por lo menos desde la cartera ministerial.

Así la cosas, Urrutia resaltó que si la ciudad conservaba su deseo de realizar un circuito de la Fórmula 1, pues buscarían la manera de ayudar en materia logística, más no económica, ya que no habían recursos destinados para ello.

"El ex presidente Iván Duque no lo incluyó dentro del presupuesto que se entregó al Congreso de La República. Siendo así, no contamos con recursos económicos para hacer realizar este deseo del alcalde Jaime Pumarejo. Sin embargo, sí insisten en realizarlo, buscaríamos la manera de apoyar en materia logística, no económica", dijo Urrutia.

Referente a los Juegos Panamericanos 2027 en Barranquilla, la nueva ministra de Deporte dejó ver su preocupación por la falta de recursos económicos para su realización, asegurando que de los $2.8 billones de pesos que se requerían, solo contaban con $890.000 millones.

Publicidad

"Quiero ser muy clara y decirles que realizar los Juegos Panamericanos nos comprometen tres vigencias. Sí es así, ¿Dónde quedará el deseo del presidente Gustavo Petro para impulsar el deporte en los territorios más apartados? Tenemos que pensar en colectivo, como ciudadanos, como colombianos"; resaltó.

Le puede interesar:

Publicidad

Además, señaló que había que reestructurar la acogida de los Juegos Panamericanos en Barranquilla, invitando a otras ciudades cercanas como Santa Marta y Cartagena a sumarse para llegar al presupuesto que se necesita.

"De una u otra manera, necesitamos el apoyo de las ciudades del Caribe porque esto impulsará el turismo de la región", señaló la ministra.

Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca cómo, aparentemente, se debió repartir bastante mermelada para convencer a los partidos de votar por Carlos Hernán Rodríguez a contralor: