"Gantcho logró que nos dieran incentivos, aquí no pagaban nada": María Isabel Urrutia

Gantcho Karouskov fue el entrenador búlgaro que revolucionó el levantamiento de pesas en Colombia y quien vio en María Isabel Urrutia el potencial para ganar la medalla olímpica de oro.

El búlgaro vio a Urrutia entrenando atletismo y la llevó a practicar el levantamiento de pesas, y según aseguró la colombiana a Blog Deportivo: “Él no me impidió que siguiera haciendo atletismo, antes me ayudaba”.

Urrutia habló del fallecimiento de su entrenador y dijo que: “No es fácil asimilar perder quién lo construyó a uno”.

“Cuando uno debe todo a una persona da mucho dolor”, agregó.

Gantcho falleció este 1 de marzo en Bulgaria, pues después de su retiro hace 10 años en Perú decidió criar sus nietos ya que no pudo criar a sus hijos, según narra Urrutia.

María Isabel ganó 23 medallas en campeonatos mundiales además de lograr otras preseas en Juegos Centroamericanos, Panamericanos y Bolivarianos.

Urrutia confirmó un rumor sobre la motivación que tuvo con su entrenador, pues les ponía en una cartulina lo que podían ganar si eran medallistas olímpicos, ya que según ella: “Aquí no pagaban nada”.

Su victoria en Juegos Olímpicos abrió las puertas para que los deportistas recibieran una remuneración. “Gantcho logró sentarse con el Comité Olímpico Colombiano y Coldeportes para montar unas tablas económicas para los deportistas y de ahí nacieron los incentivos”.

Por último, Urrutia recordó cuando su entrenador la ayudó en los momentos más difíciles y le dio comida y vestimenta durante su estadía en Bulgaria, y su mayor recuerdo fue el abrazo fue cuando ganó la medalla. “Me dijo hija perdimos y cuando me vio llorar dijo: no mentiras ganamos”.