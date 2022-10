No me veo votando por Petro ni en una tarima con él: senador Mauricio Gómez

El senador electo por el Partido Liberal Mauricio Gómez en diálogo con los panelistas del programa Vive Barranquilla, habló sobre su intención de voto para las elecciones presidenciales y afirmó que descarta la posibilidad de votar por Gustavo Petro.

“No me veo votando por Petro, con él no me monto a una tarima” enfatizó Gómez quien a su vez indicó que el discurso de Petro “polariza al país en clases sociales".

Sobre su victoria en el Senado de la República, Gómez indicó que el resultado de su candidatura está por encima de personas que, según el senador, lo criticaron por ser un desconocido.

Finalmente, Mauricio Gómez se refirió a los resultados de los partidos a nivel general durante los comicios del pasado domingo manifestando que “todos los partidos políticos se encuentran en crisis”.