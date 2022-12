“No vamos a desalojar”: residente de edificio en riesgo de colapso en Cartagena

En diálogo con BLU Radio, Robinson Villadiego, un residente y propietario de uno de los apartamentos pertenecientes a los 16 edificios de Cartagena que estarían en riesgo de colapsar, dio a conocer que el estudio en el cual se basaron las autoridades en Bolívar para ordenar el desalojo no es el original y estaría mal hecho.

Según Villadiego, luego de conocer la orden de desalojo, pidió a la alcaldía de Cartagena radicando un derecho de petición, el estudio con el que se basaron para solicitar la evacuación, documento que solo pudo ser explorado el pasado 12 de enero, día en el que, según el denunciante, descubrieron que lo dicho en el informe “no tiene fundamento”.

En el informe sobre el edificio donde reside el denunciante, dice que “ el edificio Alpes 31 no tiene fisuras que comprometan las estructuras”, por esta razón, habitantes de dicha edificación no pueden creer que vayan a demolerlo ya que según ellos, “no existe una relación de causalidad”, por lo que afirman que no van a acatar la orden de desalojo.