Noche de caos, destrucción y saqueo en Barranquilla

Barranquilla vivió la noche del miércoles la peor cara del paro nacional y las jornadas de protesta. Decenas de vándalos arremetieron contra locales comerciales del norte y sur de la ciudad. Varios establecimientos, además de saqueados, fueron destruidos.

Al terminar la segunda marcha del día, que partió a las de la tarde. del sector Buenavista, los vándalos atacaron con piedras y palos negocios de la carrera 43 entre calles 70 y 74, donde resultaron afectadas una estación de gasolina y varios locales.

También fue destruida la papelería Tauro de la carrera 52 con calle 72 y un almacén Justo y Bueno del sector.

Escasas 2 horas en el dia de hoy Saqueo del Mini Mercado Justo & Bueno de la Carrera 43 entre calles 76 y 79, Barranquilla colombia pic.twitter.com/cpcyozc6PA — Walter Gonzalez (@walterjgg2911) May 6, 2021

Destruyeron el almacén Hunter Douglas Design Center, del cual hurtaron computadores y otros elementos, en la carrera 51 con 82.

En su recorrido de caos también destrozaron un centro comercial de la calle 79 con 50, donde saquearon negocios como Le Collezzioni, Carolina Herrera y Purificación García.

"Se robaron más de cien millones de pesos en elementos, me saquearon, destruyeron las vitrinas, acabaron con todo", dijo Ramona Hadad, comerciante afectada.

También fue saqueada la peluquería del joven Kevin Mendoza, quien ha formado parte activa de las protestas pacíficas y no encuentra explicación para lo ocurrido.

"Empezaron a meterse motos y gente que no estaba con nosotros y ahí fue donde comenzó todo. Acabaron con la fachada, pero gracias a Dios llegué a tiempo para que no me saquearan", comentó Mendoza.

Como él, los afectados del vandalismo nocturno son, en su mayoría, emprendedores que lo perdieron todo o deben comenzar de nuevo.