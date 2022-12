Ojalá no nos quedemos sin luz en diciembre: trabajadores de Electricaribe

Los trabajadores de Electricaribe exigen que la inversión en la compañía se produzca ya mismo, porque no hay suficiente capital de trabajo para prevenir o atender las fallas que se presenten en la energía durante esta temporada de fin de año.

Hamilton Barreto, representante del sindicato de trabajadores de Electricaribe, cuestionó al Gobierno sobre los recursos que se deben invertir con urgencia para el mantenimiento y reparación de redes eléctricas.

"Qué pasa con las inversiones que hay que hacer ya, esto no da espera y de eso no hemos hablado y a la región Caribe le tiene que interesar, ojalá en diciembre no se nos vaya a ir la luz y nos quedemos sin energía en plenas fiestas", advirtió Barreto.