Otorgan premio estadounidense Mujer Coraje a lideresa de los Montes de María

Buscar incansablemente a su madre durante 26 años, al tiempo que ayudaba a sanar a otras mujeres víctimas de la violencia en los Montes de María , es la mejor muestra del coraje de Mayerlis Angarita.

Su nombre y el de su natal San Juan Nepomuceno (Bolívar ) retumbaron este lunes durante la entrega del Premio Internacional Mujer Coraje, que cada 8 de marzo otorga el Departamento de Estado de los Estados Unidos para reconocer el liderazgo de mujeres en todo el mundo.

“Realmente este premio me tomó por sorpresa, porque nosotras somos de territorio, y nuestro trabajo es muy invisibilizado, y ver cómo el gobierno de Estados Unidos lo reconoce y le importa el trabajo de las que estamos donde no llega ni el viento, también es una forma de visibilizarlo”, aseguró la fundadora del colectivo de mujeres ‘Narrar para vivir’.

Para Mayerlis, este reconocimiento, lejos de ser un motivo de vanidad, es un nuevo impulso a su trabajo, al tesón con el que ha logrado que más de 800 mujeres de los Montes de María que hacen parte de ‘Narrar para Vivir’ hoy puedan contar otras historias.

Lo que nosotras hacemos en ‘Narrar para Vivir’ es precisamente transformar la realidad de violencia que tenemos las mujeres como protagonistas directas. Trabajamos la autoestima, el empoderamiento de la mujer como persona, en la familia, en lo social y en lo económico. describió.

En octubre de 1994 el conflicto armado tocó muy de cerca a esta defensora de derechos humanos. Su madre, Gloria Robles Sanguino, con tan solo 35 años, fue víctima de desaparición forzada en Montería, Córdoba. 26 años después, el 4 de diciembre del 2020, Mayerlis logró recuperar sus restos.

“Yo soy sobreviviente del conflicto, tuve la bendición de encontrar los restos de mi madre y pude hacer ese cierre, ese duelo, después de 26 años de búsqueda. La desaparición forzada es una tortura diaria, y es un descanso saber qué pasó con tu ser querido, aunque es muy doloroso, porque en mi caso, yo esperaba encontrarla con vida”, relató.

Mientras se prepara para un viaje de intercambio en el que compartirá experiencias con otras mujeres líderes del mundo ganadoras de este mismo galardón, Mayerlis sigue trabajando, sin descanso, para que los Montes de María sea un territorio seguro para todas las mujeres.

“106 lideresas de los Montes de María hacemos parte de la mesa de garantías, y trabajamos desde hace dos años juntas porque entendimos que teníamos un motivo súper poderoso que nos unía y era defender la vida, y no cualquier vida, sino defender nuestra propia vida. Estamos resistiendo desde la fuerza de la palabra, y diciéndole a los violentos que no nos vamos de nuestro territorio, y que no vamos a permitir que los Montes de María sean otra vez un corredor de barbarie”, afirma sin titubeos la lideresa montemariana", dijo.