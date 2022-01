Pasajeros de Viva Air denuncian cancelaciones y cambios en vuelos desde y hacia Santa Marta

La aerolínea Viva Air evalúa publicar un comunicado de prensa luego de que varios pasajeros fueron contactados para notificarles cancelaciones o cambios sorpresivos de itinerario en vuelos desde y hacia Santa Marta. Una de las afectadas, Patricia Abad, habló de su caso en Mañanas BLU.

"Yo viajaba con una amiga y los hijos de ella. Compramos los tiquetes el 26 de septiembre. Era un trayecto de Medellín Santa Marta el3 de enero hoy a las 5:00 de la mañana. El regreso lo teníamos el 10 de enero. Resulta que el 1 de enero hicimos el check in. Todo estaba listo. Ayer llamamos a la línea de atención a averiguar si teníamos derecho a llevar una maleta. Al llamar me piden los datos y me dice la señora: 'Patricia, su vuelo ha sido cancelado'", declaró Abad.

Según la denuncia, la persona de la aerolínea le dijo que Viva Air no tenía obligación de decirle los motivos de la cancelación.

"La respuesta es que ellos no devuelven dinero sino que entregan un voucher. Qué ganas tiene uno de un voucher de una aerolínea que no da motivos y cancela a última hora", añadió la pasajera.

Escuche a Patricia Abad en entrevista con Mañanas BLU: