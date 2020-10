Polémica por devolución de dinero para el juego Colombia - Venezuela

En las afueras del hotel Dan Carlton de Barranquilla, donde permanecen concentrados los jugadores de la Selección Colombia para su primer partido de eliminatoria contra Venezuela, también se concentra la polémica porque, aunque miles de hinchas compraron sus boletas desde febrero, por las restricciones de la pandemia este viernes no podrán asistir al encuentro.

Desde marzo, Tu Boleta habilitó canales virtuales para que los titulares de cada cuenta pudieran solicitar la devolución de su dinero. Sin embargo, los aficionados que no compraron sus entradas directamente con la empresa no podrán pedir el reembolso de estos recursos, tal y como lo denunció Joaquín Rico, uno de los afectados.

"Tu Boleta y la Federación nos niegan el derecho a devolución porque las boletas no están a nuestro nombre. Un gran remanente tiene en su poder boletas que no están a su nombre. Al momento de entrar al estadio, no entramos con la cédula, entramos con las boletas", explicó Rico.

Héctor Barrera, delegado de Tu Boleta, explicó que, para prevenir fraudes en la reventa de boletería y por políticas de la empresa, la devolución de dineros no está autorizada para terceros.

"En ninguna empresa le devolverán el dinero de una reclamación a un tercero. Los revendedores se encargan de armar sus conexiones para comprar masivamente las boletas porque tenemos la restricción de un número limitado de ellas. Nosotros hacemos únicamente la devolución al titular de la compra porque no existe quien nos responda por esa devolución.

Barrera informó que, de las 18.600 boletas vendidas, ya se han devuelto recursos de más de 9.000.

Mientras tanto, cientos de barranquilleros, con boleta en mano y protestas en las oficinas de Tu Boleta, siguen en la búsqueda de soluciones con las que se garantice la devolución de su dinero.