Polémica por repartición de cartillas con explícito contenido sexual en colegios

Un grupo de cartillas que están siendo repartidas en algunos colegios del país, enfocadas al área de educación sexual, reviven la polémica por la supuesta implementación de la llamada "ideología de género" en centros de educación básica del país, pese a la masiva resistencia mostrada por padres de familia el pasado 10 de agosto, tras protagonizar una concurrida marcha.

"Usan imágenes que no corresponden a la edad. Se puede trabajar en el tema, teniendo pertinencia en la edad y en el contenido que se enseña. Pero estos son contenidos agresivos", denuncia Mario Salcedo, padre de familia y miembro de la Red Internacional de Familia y Educación (RIFE), quien dice que en algunos colegios inició la distribución del material. Entre estos, señaló a 10 centros educativos de Santa Marta.

De acuerdo con la asociación a la que pertenece, los kits son vendidos por la empresa Mavex, la cual tiene su sede principal en Cali. En el portal web de la compañía promocionan unos "kits pedagógicos" sobre "educación para la sexualidad, violencia intrafamiliar y prevención del embarazo temprano".

Entre los elementos que distribuyen se encuentran imágenes en los que se promueve la exploración del cuerpo humano y de las preferencias sexuales, en juegos autorizados para adolescentes mayores a 13 años.

Así mismo, hay un pene plástico, a tamaño real, que según la empresa tiene "un simulador de eyaculación para la enseñanza del condón", el cual hace parte de un kit para prevenir el contagio del VIH.

Precisamente, fue este elemento el que incomodó a los docentes y sicorientadores de Santa Marta, donde inició la distribución de tal material. Según Edimer Torres, secretario de Educación de la capital del Magdalena, el material fue adquirido a través de la Secretaría de Gobierno y posteriormente entregado en el mes de mayo.

Contó que los sicorientadores devolvieron todos los kits, al cabo de unos meses de recibirlo, porque los consideraron "ofensivos" para los alumnos, debido a que traían "un consolador".

"Ellos rechazaron una parte del contenido del material porque no lo consideraron pertinente. Las maletas las tengo en mi oficina", explicó el funcionario. "En realidad son herramientas didácticas para enseñarle a estudiantes de once grado. Tenemos que educar para evitar embarazos a temprana edad. Esto no era un consolador", agregó.

Para él es necesario que se revise la clase de educación sexual que se está impartiendo en las aulas de Colombia. Cree que esto no puede dejarse de lado por satanizar la llamada "ideología de género".

Mientras tanto, para Salcedo, el padre de familia, estos kits los podría "tipificar como un abuso psicológico" y asegura que como padre de familia, la ley le da derecho a "velar por la educación de mi hijo"